Украина укрепляет связи с Африканским союзом

19:59 24 мая Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил официальную поездку в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, укрепляя связи между Украиной и Африканским союзом.

В ходе визита были организованы встречи с высокопоставленными представителями, включая главу Африканского союза, президента Союза Коморских островов и главу комиссии Африканского союза. Важно отметить, что эти переговоры проходили накануне Дня Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.

"Мой визит в штаб-квартиру Африканского союза накануне Дня Африки - по-новому открыть Украину для Африки, а Африку - для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга" , – сказал Кулеба.

Стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации всех уровней между правительством Украины и Комиссией Африканского Союза.



Украинский министр привлек внимание к негативным последствиям агрессии рф против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизацию деятельности ЧВК Вагнер, падение социально-экономических показателей.

"Война россии против Украины ощущается по всему миру, в частности, на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира, которая, в частности, отражена в положениях соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.