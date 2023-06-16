Украина укрепляет связи с Африканским союзом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил официальную поездку в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, укрепляя связи между Украиной и Африканским союзом.
В ходе визита были организованы встречи с высокопоставленными представителями, включая главу Африканского союза, президента Союза Коморских островов и главу комиссии Африканского союза. Важно отметить, что эти переговоры проходили накануне Дня Африки, который ежегодно отмечается 25 мая.
Стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации всех уровней между правительством Украины и Комиссией Африканского Союза.
Украинский министр привлек внимание к негативным последствиям агрессии рф против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизацию деятельности ЧВК Вагнер, падение социально-экономических показателей.
Кулеба подчеркнул, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира, которая, в частности, отражена в положениях соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
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