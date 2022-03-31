Украину упомянули в Стратегии нацбезопасности РФ, подписанной Путиным - подробности

3 июля официальный портал правовой информации Российской Федерации опубликовал документ «О Стратегии национальной безопасности РФ». Согласно документу, Путин планирует укрепление «братских связей» с населением Беларуси и Украины. Однако информации о способах достижения этих целей – нет.

В утвержденной стратегии страны-агрессора говорится о достижение целей внешней политики Кремля с помощью якобы укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами". Однако в документе не прописаны конкретные шаги, благодаря которым Россия планирует реализовать свои цели.

Также документ ставит задачу укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Бывший министр Павел Климкин считает, что стратегия Путина - показать, что Украина - это государство, которое не состоялось, и его пропагандисты постоянно это повторяют и отмечают это.