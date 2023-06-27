Украину призывали не наносить удары по рф во время мятежа ЧВК "Вагнер" - CNN

10:44 27 июня Киев, Украина





По словам чиновника, перед тем как главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в субботу, 24 июня прекратил свой мятеж, союзники на разных уровнях общались с украинскими официальными лицами. Они предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения удара по россии.



Союзники хотели, чтобы действия Украины и Запада нельзя было рассматривать как помощь пригожину и угрозу российскому суверенитету. Союзники призвали Украину не наносить удары по россии во время мятежа ЧВК "Вагнер", пишет CNN со ссылкой на одного из западных чиновников.По словам чиновника, перед тем как главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в субботу, 24 июня прекратил свой мятеж, союзники на разных уровнях общались с украинскими официальными лицами. Они предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения удара по россии.Союзники хотели, чтобы действия Украины и Запада нельзя было рассматривать как помощь пригожину и угрозу российскому суверенитету.

"Меседж состоял в том, чтобы не расшатывать лодку. Это внутреннее дело россии", - сказал чиновник.

Он добавил, что этот месседж передавался на уровне министров иностранных дел, заместителей и послов.

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по военным объектам внутри россии", — сказал чиновник.