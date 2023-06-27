Украину призывали не наносить удары по рф во время мятежа ЧВК "Вагнер" - CNN

Союзники призвали Украину не наносить удары по россии во время мятежа ЧВК "Вагнер", пишет CNN со ссылкой на одного из западных чиновников.
По словам чиновника, перед тем как главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в субботу, 24 июня прекратил свой мятеж, союзники на разных уровнях общались с украинскими официальными лицами. Они предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения удара по россии.
Союзники хотели, чтобы действия Украины и Запада нельзя было рассматривать как помощь пригожину и угрозу российскому суверенитету.
По словам чиновника, перед тем как главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в субботу, 24 июня прекратил свой мятеж, союзники на разных уровнях общались с украинскими официальными лицами. Они предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения удара по россии.
Союзники хотели, чтобы действия Украины и Запада нельзя было рассматривать как помощь пригожину и угрозу российскому суверенитету.
Он добавил, что этот месседж передавался на уровне министров иностранных дел, заместителей и послов.
По его словам, это то, чего всегда хотели россияне доказать, что якобы существуют угрозы российскому суверенитету.
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