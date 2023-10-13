Украину пригласили как наблюдателя на военные учения стран Северной Европы

Члены Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группа из десяти государств Северной Европы, возглавляемая Великобританией, пригласили Украину как наблюдателя на свои учения в 2024 и 2025 годах.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран-участниц JEF по итогам саммита организации, состоявшегося 13 октября в Швеции.
В заявлении лидеры государств-участников JEF осудили полномасштабную агрессию россии против Украины, которая усилила значение НАТО и Объединенных экспедиционных сил "как средств обеспечения региональной безопасности для их членов".
Лидеры края-участниц JEF решили пригласить Украину как наблюдателя на обучение в течение 2024 и 2025 годов "с целью повышения оперативной совместимости и усиления способности Вооруженных сил Украины".
Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Великобританией, охватывающие военных из Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
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