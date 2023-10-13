Украину пригласили как наблюдателя на военные учения стран Северной Европы

18:00 13 октября Киев, Украина

Члены Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группа из десяти государств Северной Европы, возглавляемая Великобританией, пригласили Украину как наблюдателя на свои учения в 2024 и 2025 годах.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран-участниц JEF по итогам саммита организации, состоявшегося 13 октября в Швеции.



В заявлении лидеры государств-участников JEF осудили полномасштабную агрессию россии против Украины, которая усилила значение НАТО и Объединенных экспедиционных сил "как средств обеспечения региональной безопасности для их членов".

"Безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона, поэтому мы обязуемся поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции в будущее членство в НАТО", – говорится в заявлении.

Лидеры края-участниц JEF решили пригласить Украину как наблюдателя на обучение в течение 2024 и 2025 годов "с целью повышения оперативной совместимости и усиления способности Вооруженных сил Украины".

"В интересах коллективной безопасности и оперативной совместимости, а также для поддержки защиты Украины от незаконного вторжения россии мы также соглашаемся содействовать укреплению оборонно-промышленного сотрудничества в Европе и по всей Атлантике, а также уменьшать препятствия для оборонной торговли и инвестиций в евроатлантическом регионе, где это уместно", – подчеркивается в заявлении.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Великобританией, охватывающие военных из Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.