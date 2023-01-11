Украину посетили президенты Польши и Литвы: итоги визита

Глава Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа приехали во Львов, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Международный визит начался с церемонии почтения памяти наших героев.
После этого лидеры Польши, Литвы и Украины подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
После этого лидеры Польши, Литвы и Украины подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
Анджей Дуда заявил, что Польша продолжит поддержку Украины, в частности, в политической плоскости. Он подчеркнул, что Варшава будет бороться за то, чтобы Украина получила статус полноправного члена ЕС.
В рамках международной коалиции союзников, среди которых и Польша, Украина получит роту танков Leopard.
Он отметил, что решение о формировании такой международной коалиции уже принято.
Президент Польши добавил, что решение о предоставлении Украине первой роты танков Leopard вместе с другими типами танков будет предоставлено государствами-членами коалиции очень скоро.
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