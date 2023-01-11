Украину посетили президенты Польши и Литвы: итоги визита

16:59 11 января Киев, Украина

Глава Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа приехали во Львов, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Международный визит начался с церемонии почтения памяти наших героев.



После этого лидеры Польши, Литвы и Украины подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

"Сегодня во Львове мы – Люблинский треугольник – еще раз подтвердили свою непреклонную преданность победе над агрессором. Мы останемся единственными! Литва и Польша будут продолжать оказывать оборонную помощь Украине", – сказал Науседа.

Анджей Дуда заявил, что Польша продолжит поддержку Украины, в частности, в политической плоскости. Он подчеркнул, что Варшава будет бороться за то, чтобы Украина получила статус полноправного члена ЕС.

"Эту агрессию необходимо прекратить. Это один из самых больших вызовов для всего свободного мира. Все страны НАТО должны поддержать Украину. Мы видим эту войну своими глазами. Без нашей поддержки Украина не защитится", – сказал Дуда на совместном брифинге.

В рамках международной коалиции союзников, среди которых и Польша, Украина получит роту танков Leopard.

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции", - заявил Дуда на пресс-конференции с Зеленским и Науседой.

Он отметил, что решение о формировании такой международной коалиции уже принято.

"Вы знаете, что необходимо получить определенные официальные договоренности и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что решение о предоставлении Украине первой роты танков Leopard вместе с другими типами танков будет предоставлено государствами-членами коалиции очень скоро.





