Украину обсудят и во время «Бухарестской девятки», и на саммите НАТО - президент Польши

Агрессивные действия Российской Федерации против Украины не должны выходить из поля зрения Европы и мира. Вопросы Украины и безопасности станут основными во время сегодняшнего саммита "Бухарестской девятки", а также на саммите НАТО в июне.
Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Бухаресте в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в рамках официального визита в Румынию.
Президент РП обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще две недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины". Он отметил, что сейчас российские военные подразделения возвращаются к своим постоянным местам дислокации.
Польский лидер заметил, что Россия очень умело провела переброску значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения. По его убеждению, в последние годы наблюдается агрессивное поведение России, ее несомненное возвращение к имперской политике, проявлением чего стала агрессия против Украины в 2014 году, оккупация Крыма и части восточной Украины.
Глава Польского государства выразил удовлетворение, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Польши отметил, что "Бухарестская девятка" является "важным форумом в рамках НАТО", а участие Байдена и Столтенберга свидетельствует о том, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".
Он добавил, что сейчас важно в ходе саммита "Бухарестской девятки" подробно обсудить этот вопрос, чтобы потом, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".
Как сообщалось, Президент США Байден и генеральный секретарь НАТО Столтенберг примут участие в саммите "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме в понедельник в Бухаресте.
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