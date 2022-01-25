Украину обсудят и во время «Бухарестской девятки», и на саммите НАТО - президент Польши

16:54 10 Май Киев, Украина

Агрессивные действия Российской Федерации против Украины не должны выходить из поля зрения Европы и мира. Вопросы Украины и безопасности станут основными во время сегодняшнего саммита "Бухарестской девятки", а также на саммите Вопросы Украины и безопасности станут основными во время сегодняшнего саммита "Бухарестской девятки", а также на саммите НАТО в июне.

Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Бухаресте в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в рамках официального визита в Румынию.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаза от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", — заявил Дуда.

Президент РП обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще две недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины". Он отметил, что сейчас российские военные подразделения возвращаются к своим постоянным местам дислокации.

"Но нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная, ведь часть территории Украины остается оккупированной, речь идет, в частности, о части Донецкой и Луганской областей", - констатировал Дуда.

Польский лидер заметил, что Россия очень умело провела переброску значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения. По его убеждению, в последние годы наблюдается агрессивное поведение России, ее несомненное возвращение к имперской политике, проявлением чего стала агрессия против Украины в 2014 году, оккупация Крыма и части восточной Украины.

"Сейчас очень важно показывать, что НАТО является живым Альянсом и реагирует на изменение ситуации", - подчеркнул Дуда.

Глава Польского государства выразил удовлетворение, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это показывает, насколько эта встреча важна и воспринимается положительно в НАТО. Это демонстрирует евроатлантическое единство, что сейчас очень важно", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что "Бухарестская девятка" является "важным форумом в рамках НАТО", а участие Байдена и Столтенберга свидетельствует о том, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".

"Поэтому я не сомневаюсь, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что сейчас важно в ходе саммита "Бухарестской девятки" подробно обсудить этот вопрос, чтобы потом, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".