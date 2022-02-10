Украинско-туркменские отношения выйдут на новый уровень

20:36 18 Сентябрь Киев, Украина

Дмитрий Кулеба и зампред министра Туркменистана Рашид Мередов во время переговоров, в формате видеоконференции, обсудили ключевые вопросы и подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы.

"Отношения между нашими странами всегда развивались в дружеском и конструктивном ключе. Я хочу, чтобы темп и тон диалога сохранялись и развивались. Туркменистан занимает особое место на нашей карте мира. Мы готовы политически и экономически двигаться вперед", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Мередов пригласил украинского министра посетить с визитом Ашхабад. Дмитрий Кулеба с удовольствием принял приглашение и предложил в рамках визита провести также встречу украинских и туркменских компаний.



Глава МИД Туркменистана положительно отметил сверхсложные высокотехнологичные инфраструктурные проекты, которые украинские компании успешно реализовали в Туркменистане. Собеседники отметили необходимость развивать это взаимодействие, а также искать новые области взаимовыгодного сотрудничества, в частности в сфере ІТ. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина настроена выводить сотрудничество украинских и туркменских компаний на качественно новый уровень.



Главы МИД обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимную поддержку инициатив в рамках международных организаций. Дмитрий Кулеба поздравил Туркменистан с приобретением статуса наблюдателя в ВТО.



Министры договорились как можно быстрее провести заседание Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.



Стороны также обсудили шаги, необходимые для восстановления прямого авиасообщения между Украиной и Туркменистаном, а также взаимодействие морских администраций. Была отмечена важность развития альтернативных транспортных коридоров.



Министры подчеркнули необходимость дальнейшего поощрения туркменских студентов к обучению в Украине, развития медицинского туризма и оздоровления в нашем государстве, необходимость активизировать взаимодействие в сфере культуры.



Министры отметили, что Иинистерства иностранных дел традиционно выступали локомотивами украинско-туркменских отношений, и так должно быть и впредь.





/>