Украинско-российский кризис. Последние новости. Встречи Путина, Макрона, Шольца, Бербок и Зеленского

07:13 08 Февраль Киев, Украина

Президент России Владимир Путин вернулся в Кремль после своей дипломатической попытки заручиться поддержкой Китая в минувшие выходные во время зимних Олимпийских игр.

Также в понедельник Путин провел главную встречу дня, поскольку французский коллега Эммануэль Макрон прибыл в Москву с миссией по деэскалации напряженности.



Позже в Вашингтоне президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Позжепрезидент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, чтобы укрепить решимость Запада противостоять российской агрессией.



Западные оценки того, что около 100 000 российских военнослужащих сосредоточены вблизи Украины, усиливают опасения, что наступление может начаться всего через несколько дней. В то же время укрепляются и границы государств, входящих в военный союз НАТО.



Франция делает большой толчок к деэскалации.



Даже если Европейский союз, состоящий из 27 стран, как блок мало повлиял на кризис вокруг Украины, Франция всегда чувствовала, что может добиться прорыва в тупиковой ситуации между Востоком и Западом, и Макрон является воплощением этой уверенности.

Его приоритет прост: «диалог с Россией и деэскалация». Что делает выполнение этого намного более сложным, так это необходимость сохранить единый западный фронт среди более чем двух десятков игроков перед лицом кремлевского монолита, где воля одного человека почти не встречает сопротивления.



Основная задача Макрона состоит в том, чтобы убедиться, что ситуация на местах не ухудшится, «прежде чем выстраивать механизмы доверия». В интервью французской газете Journal du Dimanche он сказал, что Путин может сделать Украину лишь средством для достижения большой цели.



«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а уточнение правил сожительства с НАТО и ЕС», — заявил Макрон.



ГЕРМАНИЯ



Франция и Германия и раньше работали в тандеме. Семь лет назад они сыграли важную роль в заключении мирного соглашения на востоке Украины в попытке положить конец боевым действиям между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые вспыхнули в 2014 году после аннексии Крымского полуострова Россией.



Украинские официальные лица назвали это мирное соглашение неработоспособным и вызывающим разногласия, но оно привело к ослаблению боевых действий.



Германию критиковали за медлительность и двуякий подход к украинскому кризису, но в понедельник внешняя политика Германии в отношении Украины сдвинулась с места.

Пока канцлер Шольц готовился к встрече с Байденом, у министра иностранных дел Анналены Бербок были запланированы встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, и она намерена во вторник посетить «линию соприкосновения» с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.



Демонстрация солидарности Германии происходит на фоне напряженности из-за отказа Берлина отправить оружие Украине. Тем не менее, Бэрбок сказала, что «мы стоим на стороне народа Украины».



Бербок добавила, что «вместе мы будем реагировать жесткими и очень конкретными мерами на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины».



Чтобы показать, что франко-германские дипломатические усилия далеки от завершения, Шольц во вторник встретится с Макроном и их польским коллегой Анджеем Дудой, чтобы обсудить украинский кризис.



Это позволит трем лидерам согласовать совместные действия после встречи Шольца с Байденом в Вашингтоне в понедельник и поездки Макрона в Россию и Украину в понедельник и вторник.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЙСКА ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОСТОЧНЫЙ ФЛАНГ НАТО



Германия также рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Литву, потенциально усиливая свое присутствие на восточном фланге НАТО. Министр обороны Кристин Ламбрехт упомянула об этой возможности перед встречей Шольца с Байденом.



В четверг лидер Германии должен принять лидеров Литвы, Латвии и Эстонии, трех прибалтийских государств, которые особенно ощущают давление Москвы, а на следующей неделе отправится в Украину и Россию.

Германия возглавляла боевую группу НАТО в Литве в течение последних пяти лет.



Несколько десятков элитных американских военнослужащих и техники были замечены в воскресенье, когда они высадились на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной, следуя приказу Байдена разместить там 1700 солдат на фоне опасений российского вторжения в Украину.



Ожидается, что еще сотни пехотинцев 82-й воздушно-десантной дивизии прибудут в аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный в 90 км от границы Польши с Украиной.