Украинскому политзаключенному Марченко суд РФ дал 10 лет тюрьмы

Вчера, 26 ноября суд города Краснодара Российской Федерации вынес приговор украинскому политзаключенному Александру Марченко, по обвинению в шпионаже он получил 10 лет тюрьмы.
Об это сообщила жена украинца Катерина Марченко на своей странице в Facebook.
Она призналась в том, что ожидала такого решения суда, но все равно надеялась на чудо. Жена политзаключенного также подчеркнула, что Александр держится и, вероятно, не собирается сдаваться.
Она призналась в том, что ожидала такого решения суда, но все равно надеялась на чудо. Жена политзаключенного также подчеркнула, что Александр держится и, вероятно, не собирается сдаваться.
Жена Александра также подчеркнула, что будет и дальше бороться за своего мужа. Она уже обратилась к президенту Украины с просьбой помочь с сложившейся ситуацией. Кроме того, Екатерина проинформила о приговоре Офис украинского омбудсмена, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств международных партнеров Украины: США, Германии, Швейцарии и Польши.
Кто такой Александр Марченко и как он стал политзаключенным?
По словам Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину.
18 декабря он написал заявление в так называемое МВД «ДНР», в 11 утра позвонил жене и сообщил, что у него все хорошо и он будет ехать на пункт пропуска Успенка. Однако, больше на связь не выходил.
По словам его жены Екатерины, Марченко вывезли в РФ. Российские силовики обвинили его в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.
Кто такой Александр Марченко и как он стал политзаключенным?
По словам Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину.
18 декабря он написал заявление в так называемое МВД «ДНР», в 11 утра позвонил жене и сообщил, что у него все хорошо и он будет ехать на пункт пропуска Успенка. Однако, больше на связь не выходил.
По словам его жены Екатерины, Марченко вывезли в РФ. Российские силовики обвинили его в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.
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