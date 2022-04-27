Украинскому политзаключенному Марченко суд РФ дал 10 лет тюрьмы

21:47 27 ноября Киев, Украина

Вчера, 26 ноября суд города Краснодара Российской Федерации вынес приговор украинскому политзаключенному Александру Марченко , по обвинению в шпионаже он получил 10 лет тюрьмы.

Об это сообщила жена украинца Катерина Марченко на своей странице в Facebook.



Она призналась в том, что ожидала такого решения суда, но все равно надеялась на чудо. Жена политзаключенного также подчеркнула, что Александр держится и, вероятно, не собирается сдаваться.

«И будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо … Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно — он держится, потому что обладает невероятной силой воли», — написала она.

Жена Александра также подчеркнула, что будет и дальше бороться за своего мужа. Она уже обратилась к президенту Украины с просьбой помочь с сложившейся ситуацией. Кроме того, Екатерина проинформила о приговоре Офис украинского омбудсмена, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств международных партнеров Украины: США, Германии, Швейцарии и Польши.



Кто такой Александр Марченко и как он стал политзаключенным?

По словам Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый, сказал, что якобы человек, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину.



18 декабря он написал заявление в так называемое МВД «ДНР», в 11 утра позвонил жене и сообщил, что у него все хорошо и он будет ехать на пункт пропуска Успенка. Однако, больше на связь не выходил.



По словам его жены Екатерины, Марченко вывезли в РФ. Российские силовики обвинили его в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.