Украинская ПВО уничтожила 47 ракет рф

14:18 26 января Киев, Украина





Источник: главнокомандующий



По данным Воздушных сил, оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования: Во время массированного ракетного удара по Украине 26 января россия осуществила 55 пусков различных ракет, 47 ракет были сбиты.Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, командование Воздушных сил По данным Воздушных сил, оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

Х-47 "Кинжал" - с двух самолетов МиГ-31К





крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 - с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;





крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.



В целом противник осуществил 55 пусков ракет различного базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59).



Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет (46 крылатых и 1 авиационная -ред). Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.



В Воздушном командовании "Південь" уточняют, что их воинами сбиты 23 крылатые ракеты: 3 ракеты над Одесской областью, 13 - над Николаевской, 7 - над Херсонской.

"К противовоздушному бою привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины".