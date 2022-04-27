Украинское правительство прекратило торговые отношения с россией

12:32 27 апреля Киев, Украина

За последние годы Украина сократила долю РФ в импорте с 17% до 7%.

Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством в начале апреля, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.



Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.



Отмечается, что за последние годы Украина сократила долю РФ в импорте более чем вдвое - с 17% до 7%.



В топе товаров, импортируемых из РФ, оказались топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса и тому подобное.



Как отметил юрист Назар Чернявский, под действие постановления попадают только товары, завезенные в режиме импорта. По его мнению, эмбарго не распространяется на услуги или права интеллектуальной собственности — в частности, IT продукты.