Украинское правительство прекратило торговые отношения с россией

12:32 27 апреля Киев, Украина

За последние годы Украина сократила долю РФ в импорте с 17% до 7%.

Прекращение торговых отношений, инициированное украинским правительством в начале апреля, будет стоить России около 6 млрд долларов ежегодно.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что за последние годы Украина сократила долю РФ в импорте более чем вдвое - с 17% до 7%.

В топе товаров, импортируемых из РФ, оказались топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса и тому подобное.

Как отметил юрист Назар Чернявский, под действие постановления попадают только товары, завезенные в режиме импорта. По его мнению, эмбарго не распространяется на услуги или права интеллектуальной собственности — в частности, IT продукты.
"Если говорить о каком-то теоретическом подходе определения происхождения в контексте услуг в ИТ, я бы исходил из финансового принципа — куда идут деньги. Если средства платятся компании, которая зарегистрирована в стране-агрессоре, и там часть из них попадает в бюджет в виде налогов, или если бенефициарные владельцы такой компании является резидентами этого государства и платят там налоги с полученных дивидендов, то это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг", - сказал Чернявский.