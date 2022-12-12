Украинское посольство в Греции получило окровавленный пакет

"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия", - рассказал чиновник.