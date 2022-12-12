Украинское посольство в Греции получило окровавленный пакет
12:54 12 декабря Киев, Украина
Еще одно посольство Украины
получило окровавленный пакет. На этот раз в Греции. Об этом сообщил спикера МИД Украины Олег Николенко.
"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия", - рассказал чиновник.
По его словам, МИД ожидает ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей.
На сегодняшний день известно о 33 случаях угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы
и 28 окровавленных пакетов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии