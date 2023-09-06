Украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 километров - Зеленский

Президент Владимир Зеленский 31 августа провел ежедневное селекторное совещание, в ходе которого обсудили украинское вооружение, способное поражать цели на расстоянии 700 километров.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных операциях, и подчеркнул, что движение украинских войск вперед "не останавливается."
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных операциях, и подчеркнул, что движение украинских войск вперед "не останавливается."
Глава государства также рассказал, что Министерство инфраструктуры готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора", а правительство и ОП работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты несокрушимости, бомбоубежища.
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