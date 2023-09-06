Украинское оружие поразило цель на расстоянии 700 километров - Зеленский

14:12 31 августа Киев, Украина





Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.



Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных операциях, и подчеркнул, что движение украинских войск вперед "не останавливается." Президент Владимир Зеленский 31 августа провел ежедневное селекторное совещание , в ходе которого обсудили украинское вооружение, способное поражать цели на расстоянии 700 километров.Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, оборонных и наступательных операциях, и подчеркнул, что движение украинских войск вперед "не останавливается."

"Минобороны — о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, большой партии бронированных "медеваков" — сейчас очень нужно. Минстратегпром — о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров", — указал Зеленский.

Глава государства также рассказал, что Министерство инфраструктуры готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора", а правительство и ОП работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты несокрушимости, бомбоубежища.