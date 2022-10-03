Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" - росСМИ
12:06 03 октября Киев, Украина
В самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что ВСУ продвинулись в направлении Лисичанска Луганской области.
Об этом в понедельник, 3 октября, сообщают российские СМИ со ссылкой на "представителя народной милиции "ЛНР" Андрея Марочко.
"Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск", - говорится в сообщении.
Также российские пропагандисты сообщают об обстрелах ВСУ города Кременная.
"Под огнем вражеской артиллерии находились сама Кременная и соседнее Рубежное, которое с утра сотрясает от разрывов. Противник пытается доставать по колоннам резервов", - пишут пропагандисты.
Кроме того, сообщается, что из Тернов ВСУ делали вылазки к трассе на Сватово, выходя на нее в районе Краснопоповки и Песчаного.
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