Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" - росСМИ

12:06 03 октября Киев, Украина

В самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что ВСУ продвинулись в направлении Лисичанска Луганской области.



Об этом в понедельник, 3 октября, сообщают российские СМИ со ссылкой на "представителя народной милиции "ЛНР" Андрея Марочко.

"Украинским военным удалось пересечь административную границу "ЛНР" и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск", - говорится в сообщении.

Также российские пропагандисты сообщают об обстрелах ВСУ города Кременная.

"Под огнем вражеской артиллерии находились сама Кременная и соседнее Рубежное, которое с утра сотрясает от разрывов. Противник пытается доставать по колоннам резервов", - пишут пропагандисты.



Кроме того, сообщается, что из Тернов ВСУ делали вылазки к трассе на Сватово, выходя на нее в районе Краснопоповки и Песчаного.