Украинским дипломатам продолжают поступать угрозы - Кулеба

По состоянию на 7 декабря уже зафиксирован 31 случай в 15 странах. Конверты с угрозами отправлены с одного адреса - с автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей Facebook-странице в среду, 7 декабря.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей Facebook-странице в среду, 7 декабря.
По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства и консульства Украины в ряде стран.
В частности, известно об 31 случае в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).
В частности, известно об 31 случае в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).
Он добавил, что находится на постоянной связи со своими коллегами-министрами иностранных дел, и украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз.
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