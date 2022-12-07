Украинским дипломатам продолжают поступать угрозы - Кулеба

15:27 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий По состоянию на 7 декабря уже зафиксирован 31 случай в 15 странах. Конверты с угрозами отправлены с одного адреса - с автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей Facebook-странице в среду, 7 декабря.

"Уже неделю как украинские посольства и консульства функционируют в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов, например на фото в этом сообщении из Польши", - отметил он.

По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства и консульства Украины в ряде стран.



В частности, известно об 31 случае в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).

"Обычно отправка проходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что находится на постоянной связи со своими коллегами-министрами иностранных дел, и украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз.