Украинским депутатам временно запретили поездки в Польшу

Украинским народным депутатам временно ограничили возможность поездок в Польшу, и это решение связано с позицией Варшавы по вопросу импорта украинского зерна.
Об этом сообщает источник в парламентском монобольшинстве 5 сентября.
Согласно данным собеседника издания, данное ограничение на поездки является неофициальным и, предположительно, будет действовать до 15 сентября.
Именно в это время ожидается принятие окончательного решения относительно продления запрета на импорт украинского зерна в Польшу.
Об этом сообщает источник в парламентском монобольшинстве 5 сентября.
Согласно данным собеседника издания, данное ограничение на поездки является неофициальным и, предположительно, будет действовать до 15 сентября.
Именно в это время ожидается принятие окончательного решения относительно продления запрета на импорт украинского зерна в Польшу.
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