Украинским депутатам временно запретили поездки в Польшу

18:58 05 сентября Киев, Украина

Украинским народным депутатам временно ограничили возможность поездок в Польшу, и это решение связано с позицией Варшавы по вопросу импорта украинского зерна.

Об этом сообщает источник в парламентском монобольшинстве 5 сентября.

Согласно данным собеседника издания, данное ограничение на поездки является неофициальным и, предположительно, будет действовать до 15 сентября.

Именно в это время ожидается принятие окончательного решения относительно продления запрета на импорт украинского зерна в Польшу.