Украинский журналист объяснил, с какой целью рф обстреливает Донецк

По мнению Гармаша, враг намерен утверждать, что якобы этим западным оружием убивают мирных жителей Донецка.
По мнению Гармаша, враг намерен утверждать, что якобы этим западным оружием убивают мирных жителей Донецка.
Такое мнение высказал журналист Сергей Гармаш в эфире Радио НВ.
При этом он подчеркнул, что Украина не заинтересована в обстрелах гражданских объектов временно оккупированного города.
Такое мнение высказал журналист Сергей Гармаш в эфире Радио НВ.
При этом он подчеркнул, что Украина не заинтересована в обстрелах гражданских объектов временно оккупированного города.
Российская тактика, по словам Гармаша, заключается в том, чтобы оставить после себя выжженную землю. Украина же, добавил он, целит исключительно в военные объекты. Преимуществом ВСУ на фронте журналист называет современное западное вооружение, которое мощнее российского. В связи с этим вражеская пропаганда развернула кампанию с "обстрелами Донецка".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии