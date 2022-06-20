Украинский журналист объяснил, с какой целью рф обстреливает Донецк

08:52 20 июня Киев, Украина

По мнению Гармаша, враг намерен утверждать, что якобы этим западным оружием убивают мирных жителей Донецка.

По мнению Гармаша, враг намерен утверждать, что якобы этим западным оружием убивают мирных жителей Донецка.



Такое мнение высказал журналист Сергей Гармаш в эфире Радио НВ.



При этом он подчеркнул, что Украина не заинтересована в обстрелах гражданских объектов временно оккупированного города.

"Мы не можем, даже если бы хотели, позволить себе обстреливать просто так Донецк, чтобы уничтожить его, потому что у нас жесткий дефицит патронов, снарядов. У нас с боекомплектами большая проблема, к сожалению. Это первое. Второе: нет смысла разрушать город, который мы обязательно вернем себе, и нам придется его восстанавливать. Я уже не говорю о том, что у многих из нас там есть свои дома, есть знакомые, родные", - пояснил он.

Российская тактика, по словам Гармаша, заключается в том, чтобы оставить после себя выжженную землю. Украина же, добавил он, целит исключительно в военные объекты. Преимуществом ВСУ на фронте журналист называет современное западное вооружение, которое мощнее российского. В связи с этим вражеская пропаганда развернула кампанию с "обстрелами Донецка".