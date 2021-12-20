Украинский журналист Роман Цымбалюк арестован в Москве. Что ему грозит

Адвокат украинского журналиста Романа Цымбалюка Николай Полозов не видит перспективы добиться справедливости по его делу в российских судах и планирует пройти все необходимые инстанции для ее рассмотрения в Европейском суде по правам человека.
«Подобные действия властей РФ против Романа Цимбалюка – это прежде всего нарушение его права на свободу высказываний, на свободу слова, а также препятствие журналистской деятельности. Эти права предусмотрены, в том числе, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод», – считает Николай Полозов.
Адвокат подчеркнул, что обвинения, предъявляемые Цимбалюком российскими властями, являются абсурдными, а следовательно, не стоит на них сосредотачиваться.
«Наша цель – пройти все необходимые инстанции, как этого требуют положения Европейского суда по правам человека и обратиться затем в этот Суд с требованием признания незаконными все решения российских властей и выплатить компенсации», – пояснил юрист.
Полозов добавил, что в случае получения должной компенсации Цымбалюк планирует передать ее в пользу детей крымскотатарских политзаключенных.
По мнению адвоката, нельзя исключать, что российские власти захотят уложить Цимбалюка в тюрьму.
«В России в принципе по уголовным делам оправдательным приговорам 0,3%. И тем не менее власть не удовлетворена, потому что очень много оправдательных приговоров. По политическим делам их не бывает совсем. Поэтому рассчитывать на какое-либо снисхождение или лояльность со стороны российской власти абсолютно не стоит. Здесь следует жестко отстаивать свою позицию, в том числе в международных инстанциях», – подытожил Николай Полозов.
Напомним, 15 декабря стало известно, что против украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цымбалюка власти страны-агрессорки возбудили дело об экстремизме .
Адвокат Романа Цымбалюка Николай Полозов считает, что Дело по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (разжигание вражды), открытое против Цымбалюка, впоследствии может переквалифицироваться в уголовное дело.
«Подобные действия властей РФ против Романа Цимбалюка – это прежде всего нарушение его права на свободу высказываний, на свободу слова, а также препятствие журналистской деятельности. Эти права предусмотрены, в том числе, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод», – считает Николай Полозов.
Адвокат подчеркнул, что обвинения, предъявляемые Цимбалюком российскими властями, являются абсурдными, а следовательно, не стоит на них сосредотачиваться.
«Наша цель – пройти все необходимые инстанции, как этого требуют положения Европейского суда по правам человека и обратиться затем в этот Суд с требованием признания незаконными все решения российских властей и выплатить компенсации», – пояснил юрист.
Полозов добавил, что в случае получения должной компенсации Цымбалюк планирует передать ее в пользу детей крымскотатарских политзаключенных.
По мнению адвоката, нельзя исключать, что российские власти захотят уложить Цимбалюка в тюрьму.
«В России в принципе по уголовным делам оправдательным приговорам 0,3%. И тем не менее власть не удовлетворена, потому что очень много оправдательных приговоров. По политическим делам их не бывает совсем. Поэтому рассчитывать на какое-либо снисхождение или лояльность со стороны российской власти абсолютно не стоит. Здесь следует жестко отстаивать свою позицию, в том числе в международных инстанциях», – подытожил Николай Полозов.
Напомним, 15 декабря стало известно, что против украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цымбалюка власти страны-агрессорки возбудили дело об экстремизме .
Адвокат Романа Цымбалюка Николай Полозов считает, что Дело по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (разжигание вражды), открытое против Цымбалюка, впоследствии может переквалифицироваться в уголовное дело.
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