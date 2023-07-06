«Украинский щит»: в Украине будут переосмыслены стандарты безопасности

15:07 06 июля Киев, Украина

В Украине будут переосмыслены стандарты внутренней безопасности, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Реформа безопасности и обороны называется «Украинский щит».

Что она предполагает

Безопасность общественного пространства. Это означает, что в общественных местах будут устанавливаться сканеры, видеокамеры и тревожные кнопки, особенно в учебных заведениях. К этой работе будут привлекаться ветераны.

Создание разветвленной сети укрытий: в домах, публичных просторах, школах, больницах. Шмигаль уверяет, что "нормативные документы приняты, средства выделены, ответственны определены".

Разминирование. Чтобы этот процесс не занимал десятилетия, мобилизуют ресурсы, говорит Шмигаль.

Министр и по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, как реформу будут реализовывать на практике. В частности, новая задача – локализация производства систем контроля безопасности в публичных местах, таких как рамки и сканеры. Также будут локализовать производство техники для разминирования; организуют в Украине производство достаточного количества военной техники и спектра вооружения; будут координировать приведение укрытий в надлежащее состояние.