Украинский самолет не может покинуть аэропорт Кабула

В аэропорту Кабула сложилась критическая ситуация из-за большого количества людей, пытающихся покинуть страну.
Об этом Кулеба сказал журналистам в понедельник, 16 июля.
Кулеба также назвал ситуацию в аэропорту Кабула критической.
Вместе с тем, он отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана, как это проходило с первым рейсом.
По словам Кулебы, сейчас некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию "абсолютной манипуляцией" и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.
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