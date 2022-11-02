Украинский представитель при ООН рассказал, что защитит Украину от повторного нападения кремля

08:26 02 ноября Киев, Украина

Только проведение депутинизации режима в россии позволит полностью закончить войну, а не разгром армии врага и изгнание оккупантов с украинской территории.



Такое мнение во вторник, 1 ноября, высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



По его мнению, победа украинских военных на своей территории не будет означать завершение войны: "если не будет проведена депутинизация режима в рф, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции".



Он отметил, что гарантией безопасности для Украины в будущем будет несколько шагов, которые Украина должна выполнить в ближайшие годы: вступление Украины в НАТО, полная интеграция в Евросоюз, дальнейшее развитие "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил, укрепление экономики.