Украинский политолог объяснил, почему США ввели санкции против Портного и Тупицкого

17:03 10 Декабрь Киев, Украина

Бывший народный депутат, политолог Вадим Денисенко дал оценку решению Белого дома наложить санкции на Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича, и отстраненного главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.



«Санкции против Тупицкого связаны с отдаленной перспективой, а не с его вчерашними или позавчерашними действиями. Это сигнал судьям: немедленно разблокируйте Конституционный суд, иначе упомянут о вас», – отметил Вадим Денисенко.



Напомним, глава Конституционного суда подозревается в причастности к значительным коррупционным действиям, в частности взятие денежной взятки во время пребывания в должности. К тому же его позиция в вопросе имплементации Минских договоренностей является решающей, ведь это невозможно реализовать без изменений в Конституции, которые должен согласовать именно Конституционный суд. Санкции против Александра Тупицкого и его жены Ольги, также признанной причастной к деятельности мужа, предусматривают им запрет на въезд на территорию США, как должностным лицам, причастным к реализации коррупционных схем.



«Санкции против Портнова – это сигнал в целом судейскому корпусу с одной стороны и Офису Президента с другой. Зеленскому показывают, что бомбы падают очень близко к его окружению», – подчеркивает политолог.



/>Андрей Портнов часто демонстрирует свои пророссийские взгляды, чем внушал Белому дому недоверие к себе. Поэтому должностному лицу не только запретили въезд на территорию США, но еще и заблокировали финансовые активы в американских банках. По мнению Вадима Денисенко, «благодаря этим санкциям он неожиданно может перейти из первой в высшую политическую лигу». Политолог считает, что это связано с «кризисом лидерства на пророссийском фланге».



Денисенко также уверен, что заявление Белого дома о том, что «ни одного решения об Украине без Украины не принимается» является пустым словом и Украина в Минском процессе выступает наблюдателем.