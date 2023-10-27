Украинский офицер раскрывает потери рф под Авдеевкой: утрачено более 109 единиц техники

Украинский офицер запаса разгласил информацию о потерях российских вооруженных сил, предоставив снимки со спутника, и подтвердил, что с 10 по 20 октября под Авдеевкой было утрачено более 109 единиц военной техники.
Информация о потерях российской военной техники была опубликована Институтом изучения войны (ISW).
Офицер запаса отметил, что в основном среди потерь российских сил фигурируют боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2, а также танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и другие военные транспортные средства.
Согласно его данным, потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной операции по переправе через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, также превзойдут потери, зарегистрированные в районе Угледара с ноября 2022 года по апрель 2023 года.
Уточняется, что указанные цифры могут увеличиться, так как около десятка военных машин не были включены в список потерь из-за разногласий в данных.
Два других независимых источника оценивают потери российских вооруженных сил в районе Авдеевки на уровне около 200 единиц военной техники.
24 октября украинские вооруженные силы контратаковали и отбросили российские силы от поселка Бердич (расположенного в 10 км к северо-западу от Авдеевки).
25 октября российские военные начали наступление в районе Авдеевки. Геолокационные снимки, опубликованные 24 октября, свидетельствуют о продвижении российских вооруженных сил на северо-запад от поселка Красногоровка (расположенного в 5 км к северо-западу от Авдеевки).
Военный генштаб Украины сообщил о неудачных атаках российских вооруженных сил в районах близ Авдеевки, Степного (расположенного в 3 км к северо-западу от Авдеевки), Тоненького (расположенного в 5 км к западу от Авдеевки), Северного (расположенного в 6 км к западу от Авдеевки) и Невельского (расположенного в 13 км к юго-западу от Авдеевки).
Известный российский военный блогер также 25 октября объявил, что российские вооруженные силы добились "серьезного тактического успеха" на пригорках к Авдеевке и близ Степного, продвигаясь в направлении железнодорожного пути на север от Авдеевки.
Другой российский блогер сообщил, что российские вооруженные силы продвигаются с Красногоровки до Новокалиново (расположенного в 7 км к северу от Авдеевки).
В то время как российские вооруженные силы заявляют о контроле над терриконом Авдеевки, украинский военный наблюдатель утверждает противоположное. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отверг эти заявления и заявил, что Авдеевка остается спорной "серой зоной".
Информация о потерях российской военной техники была опубликована Институтом изучения войны (ISW).
Офицер запаса отметил, что в основном среди потерь российских сил фигурируют боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2, а также танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и другие военные транспортные средства.
Согласно его данным, потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной операции по переправе через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, также превзойдут потери, зарегистрированные в районе Угледара с ноября 2022 года по апрель 2023 года.
Уточняется, что указанные цифры могут увеличиться, так как около десятка военных машин не были включены в список потерь из-за разногласий в данных.
Два других независимых источника оценивают потери российских вооруженных сил в районе Авдеевки на уровне около 200 единиц военной техники.
24 октября украинские вооруженные силы контратаковали и отбросили российские силы от поселка Бердич (расположенного в 10 км к северо-западу от Авдеевки).
25 октября российские военные начали наступление в районе Авдеевки. Геолокационные снимки, опубликованные 24 октября, свидетельствуют о продвижении российских вооруженных сил на северо-запад от поселка Красногоровка (расположенного в 5 км к северо-западу от Авдеевки).
Военный генштаб Украины сообщил о неудачных атаках российских вооруженных сил в районах близ Авдеевки, Степного (расположенного в 3 км к северо-западу от Авдеевки), Тоненького (расположенного в 5 км к западу от Авдеевки), Северного (расположенного в 6 км к западу от Авдеевки) и Невельского (расположенного в 13 км к юго-западу от Авдеевки).
Известный российский военный блогер также 25 октября объявил, что российские вооруженные силы добились "серьезного тактического успеха" на пригорках к Авдеевке и близ Степного, продвигаясь в направлении железнодорожного пути на север от Авдеевки.
Другой российский блогер сообщил, что российские вооруженные силы продвигаются с Красногоровки до Новокалиново (расположенного в 7 км к северу от Авдеевки).
В то время как российские вооруженные силы заявляют о контроле над терриконом Авдеевки, украинский военный наблюдатель утверждает противоположное. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отверг эти заявления и заявил, что Авдеевка остается спорной "серой зоной".
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