Украинский МИД встретился с иранской стороной относительно дронов

Украина подтвердила экспертную встречу с иранской стороной относительно дронов, используемых россией в войне против украинского государства. Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко, во вторник, 22 ноября.
Николенко заверил, что Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии россии будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.
Ранее во вторник иранское официальное информационное агентство сообщило о проведении экспертной встречи с украинскими специалистами по теме поставок россии ударных дронов.
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