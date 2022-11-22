Украинский МИД встретился с иранской стороной относительно дронов

15:58 22 ноября Киев, Украина

Украина подтвердила экспертную встречу с иранской стороной относительно дронов, используемых россией в войне против украинского государства. Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко, во вторник, 22 ноября.

"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны россии для войны против Украины", – сказал он.



Николенко заверил, что Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии россии будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.



Ранее во вторник иранское официальное информационное агентство сообщило о проведении экспертной встречи с украинскими специалистами по теме поставок россии ударных дронов.