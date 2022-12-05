Украинский МИД призвал готовиться к поражению россии
15:04 05 декабря Киев, Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
призвал политиков, экспертов и СМИ готовиться к краху россии в войне, которую она развязала против Украины.
Об этом сообщил Кулеба в Twitter.
"Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии, а не пытаться объяснить, почему Украина
не может или не должна победить",- написал Кулеба.
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