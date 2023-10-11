Украинский лидер заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война продолжится

12:24 11 октября Киев, Украина





В интервью румынскому изданию Digi24.ro, Зеленский подчеркнул свою несгибаемую позицию по поводу участия в выборах в период войны. Президент Украины, Владимир Зеленский , выразил готовность баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения в период военных действий. Однако, по его словам, если война завершится, он не будет идти на второй срок.В интервью румынскому изданию Digi24.ro, Зеленский подчеркнул свою несгибаемую позицию по поводу участия в выборах в период войны.

"Если бы война продолжалась - да (ушел бы), если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны",- заявил он.

Президент также признал, что не может точно предсказать дату окончания войны, но выразил уверенность в том, что россия уйдет с украинских территорий. Зеленский отметил, что Украина находится на последнем этапе войны и что страна сейчас стоит перед самой сложной частью этой стадии.