Украинский лидер заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война продолжится

Президент Украины, Владимир Зеленский, выразил готовность баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения в период военных действий. Однако, по его словам, если война завершится, он не будет идти на второй срок.
В интервью румынскому изданию Digi24.ro, Зеленский подчеркнул свою несгибаемую позицию по поводу участия в выборах в период войны.
В интервью румынскому изданию Digi24.ro, Зеленский подчеркнул свою несгибаемую позицию по поводу участия в выборах в период войны.
Президент также признал, что не может точно предсказать дату окончания войны, но выразил уверенность в том, что россия уйдет с украинских территорий. Зеленский отметил, что Украина находится на последнем этапе войны и что страна сейчас стоит перед самой сложной частью этой стадии.
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