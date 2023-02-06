Украинский лидер выразил соболезнования турецкому народу
11:34 06 февраля Киев, Украина
Владимир Зеленский
выразил соболезнования
президенту Турции Эрдогану и народу страны в связи с разрушительным землетрясением, унесшем сотни жизней.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, народу Турции и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке страны. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - написал глава государства в Twitter.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии