Украинский лидер уволил послов в Швейцарии и Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах, о чем свидетельствуют указы, опубликованные на сайте президента.
Артем Рыбченко уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской конфедерации, а также с должности посла в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.
Максим Кононенко уволен с должности посла в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по защите химического оружия по совместительству.
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