Украинский лидер провел видеоконференцию с премьером Швеции

15:50 06 января Киев, Украина





Отмечается, что украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления сил обороны.



Отдельно стороны обсудили приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер -министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом 6 января сообщила пресс-служба главы государства.Отмечается, что украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления сил обороны.Отдельно стороны обсудили приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.

"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал главе шведского правительства об украинской формуле мира, поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь и пригласил Кристерссона в Киев.