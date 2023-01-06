Украинский лидер провел видеоконференцию с премьером Швеции

15:50 06 января Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом 6 января сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления сил обороны.

Отдельно стороны обсудили приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.
 
"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - подчеркнул Зеленский.
 
Он также рассказал главе шведского правительства об украинской формуле мира, поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь и пригласил Кристерссона в Киев.