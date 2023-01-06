Украинский лидер провел видеоконференцию с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом 6 января сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления сил обороны.
Отдельно стороны обсудили приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.
Отмечается, что украинский лидер подробно рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления сил обороны.
Отдельно стороны обсудили приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.
Он также рассказал главе шведского правительства об украинской формуле мира, поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь и пригласил Кристерссона в Киев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии