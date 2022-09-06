Украинский лидер провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США
12:35 06 сентября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, во время которого отметил важность усиления давления на рф для достижения мира.
Об этом Зеленский сообщил в Твиттере.
"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией россии. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы", - отметил Зеленский.
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