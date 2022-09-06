Украинский лидер провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере.

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией россии. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы", - отметил Зеленский.