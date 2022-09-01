Украинский лидер провел переговоры с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.
Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в среду, 10 августа.
Напомним, Украина меняет политику в отношении Африки. По словам Владимира Зеленского, этот континент – недооцененная территория, недооцененные страны и человеческий потенциал.
За последнее время украинский лидер провел переговоры с президентами нескольких стран Африки. Ряд контактов был первым на уровне глав государств.
За последнее время украинский лидер провел переговоры с президентами нескольких стран Африки. Ряд контактов был первым на уровне глав государств.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии