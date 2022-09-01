Украинский лидер провел переговоры с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо

20:29 10 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в среду, 10 августа.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности в Совете безопасности ООН, о готовности Украины и далее быть гарантом продовольственной безопасности в регионе. Активно работаем дальше над усилением взаимодействия с Африкой!", - написал Зеленский.

Напомним, Украина меняет политику в отношении Африки. По словам Владимира Зеленского, этот континент – недооцененная территория, недооцененные страны и человеческий потенциал.



За последнее время украинский лидер провел переговоры с президентами нескольких стран Африки. Ряд контактов был первым на уровне глав государств.