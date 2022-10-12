Украинский лидер призвал власти Австралии удвоить помощь Украине в сфере безопасности

14:05 11 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом призвал его усилить помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Тwitter.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Проинформировал о ракетном терроре со стороны рф. Отметил важность австралийской помощи в сфере безопасности и призвал ее усиливать", - отметил президент.



Он подчеркнул, что свободный мир "един в поддержке Украины и в противодействии агрессору".