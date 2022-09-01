Украинский лидер призвал ЕС запретить все российские государственные СМИ
19:56 31 августа Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза запретить на своей территории российские государственные СМИ и пропагандистов.
Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на Forum 2000 в Праге.
"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – заявил он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии