Украинский лидер предложил продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что текстов законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, точно не известны. Но в Верховной Раде считают, что они снова будут продлены на 90 дней.
Отмечается, что текстов законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, точно не известны. Но в Верховной Раде считают, что они снова будут продлены на 90 дней.
Позже он уточнил, что, как и в прошлые разы, военное положение и мобилизация будут продлены на 90 дней.
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