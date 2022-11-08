Украинский лидер предложил продлить военное положение и мобилизацию

16:02 08 ноября Киев, Украина





Отмечается, что текстов законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, точно не известны. Но в Верховной Раде считают, что они снова будут продлены на 90 дней. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.Отмечается, что текстов законопроектов еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить, точно не известны. Но в Верховной Раде считают, что они снова будут продлены на 90 дней.

"На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней", – написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.



Позже он уточнил, что, как и в прошлые разы, военное положение и мобилизация будут продлены на 90 дней.