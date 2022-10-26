Украинский лидер подписал закон о национализации системных банков в условиях войны

Владимир Зеленский 26 октября подписал закон (№8069) об особенности выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
По словам соавтора законопроекта, заместителя председателя финансового комитета Совета Ярослава Железняка, закон вступает в силу через день после опубликования.
Напомним, закон был принят Радой 7 октября.
Документом предусмотрено, что национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства - продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.
Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.
Как известно, в перечень системно важных банков внесены 14 финучреждений. Среди них - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
По словам соавтора законопроекта, заместителя председателя финансового комитета Совета Ярослава Железняка, закон вступает в силу через день после опубликования.
Напомним, закон был принят Радой 7 октября.
Документом предусмотрено, что национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства - продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.
Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.
Как известно, в перечень системно важных банков внесены 14 финучреждений. Среди них - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк.
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