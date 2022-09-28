Украинский лидер подписал указ о возвращении акцизов на горючее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о возобновлении акцизов на топливо.
Закон был направлен президенту на подпись 26 сентября, а возвращен с подписью 28 сентября.
На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов в размере: бензин 100€/ 1000 литров, дизель 100€/ 1000 литров, биотопливо 100€/ 1000 литров, газ 52 €/ 1000 литров.
Напомним, Рада отменила акцизы на горючее из-за кризиса на рынке топлива в марте. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась.
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