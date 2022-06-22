Украинский лидер подписал два больших указа о награждении защитников Украины

Президент Владимир Зеленский наградил 551 защитника Украины.
Об этом стало известно из обращения Зеленского.
Отмечается, что Зеленский подписал два больших указа о награждении.
В частности, награждены 210 участников боевых действий, из них трое – посмертно. Также отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 – посмертно, 41 пограничник, из них 12 – посмертно, и 45 полицейских.
Отмечается, что Зеленский подписал два больших указа о награждении.
В частности, награждены 210 участников боевых действий, из них трое – посмертно. Также отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 – посмертно, 41 пограничник, из них 12 – посмертно, и 45 полицейских.
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