Украинский лидер подписал два больших указа о награждении защитников Украины

08:44 22 июня Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский наградил 551 защитника Украины.

Об этом стало известно из обращения Зеленского.



Отмечается, что Зеленский подписал два больших указа о награждении.



В частности, награждены 210 участников боевых действий, из них трое – посмертно. Также отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 – посмертно, 41 пограничник, из них 12 – посмертно, и 45 полицейских.