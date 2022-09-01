Украинский лидер озвучил стоимость восстановления Украины

Восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против рф будет стоить 600-800 млрд долларов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Движению предприятий Франции.
Как заявил глава государства, сейчас сложно сказать точную цифру, поскольку война продолжается.
По словам Зеленского, прежде всего следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.
По словам Зеленского, прежде всего следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.
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