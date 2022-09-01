Украинский лидер озвучил стоимость восстановления Украины

20:05 30 августа Киев, Украина

Восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против рф будет стоить 600-800 млрд долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Движению предприятий Франции.

"600-800 миллиардов - это то, что говорили (на Международной конференции по вопросам восстановления Украины - ред.) в Лугано. Сумма была публичная. Говорилось, что мы считаем, что разрушение были таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", - отметил президент.

Как заявил глава государства, сейчас сложно сказать точную цифру, поскольку война продолжается.



По словам Зеленского, прежде всего следует сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры.