Украинский лидер отменил действие некоторых документов о сотрудничестве с россией

15:14 16 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский отменил действие некоторых указов, касающихся экономического сотрудничества Украины с рф.

Об этом сказано в указах президента.



"Признать утратившими силу:



Указ президента от 25 марта 1994 г. № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации";



Указ президента от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями Республики беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";



Указ президента от 9 июня 1994 г. № 287/94 "О распространении действия Указа Президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";



Указ президента от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными приграничными административно-территориальными единицами российской федерации".