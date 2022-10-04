Украинский лидер объяснил, кто считается коллаборантом
07:51 04 октября Киев, Украина
Киев не считает коллаборантами каждого, кто жил под оккупацией российских войск.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский
в ходе видеообращения в понедельник, 3 октября.
"Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", - объяснил он.
Глава государства отметил, что сотни тысяч украинцев находились на временно оккупированной территории, многие помогали украинским военным и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали освобождения.
Однако, признал президент, были и есть те, кто поддерживает врага и помогает ему.
"Такие случаи достаточно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт", - сказал Зеленский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии