Украинский лидер объяснил, кто считается коллаборантом

07:51 04 октября Киев, Украина

Киев не считает коллаборантами каждого, кто жил под оккупацией российских войск.



Об этом заявил президент Украины Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения в понедельник, 3 октября.

"Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", - объяснил он.

Глава государства отметил, что сотни тысяч украинцев находились на временно оккупированной территории, многие помогали украинским военным и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали освобождения.



Однако, признал президент, были и есть те, кто поддерживает врага и помогает ему.