Украинский лидер обсудил с Дудой действия агрессора на оккупированных территориях

16:22 29 сентября Киев, Украина

29 сентября украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Польши обсудил действия россии на захваченных территориях, в частности проведение псевдореферендумов.



Собеседники согласились с необходимостью мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия рф, разрушающие основы международного права. Президенты обсудили конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте.



Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку Украины во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН, а также за четкую позицию Польши по непризнанию "референдумов".



Зеленский и Дуда также обсудили вопросы военного и оборонного сотрудничества.



Зеленский поздравил Польшу с открытием газопровода Baltic Pipeline, отметив его важность для энергонезависимости всего региона.



Кроме того, Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и важность дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов. По его словам, украинская сторона заинтересована во введении совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере.