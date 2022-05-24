Украинский лидер назвал условия для встречи с президентом РФ

08:33 24 мая Киев, Украина

Владимир Зеленский озвучил условия на основании которых пройдет встреча с президентом России.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом он сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что каждая война заканчивается дипломатией, "она может привести к миру".



В то же время, он отметил, что с каждым днем "все сложнее организовать встречу между Украиной и РФ на уровне президентов".

"Есть какая-то линия, через которую перейти уже сложно. После того, что было в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах... Это сложно. Тем не менее мы должны пытаться закончить..." – сказал Зеленский.

Он добавил, что не будет встречаться ни с кем, кроме Путина.