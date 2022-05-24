Украинский лидер назвал условия для встречи с президентом РФ

Владимир Зеленский озвучил условия на основании которых пройдет встреча с президентом России.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом он сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.
Зеленский подчеркнул, что каждая война заканчивается дипломатией, "она может привести к миру".
В то же время, он отметил, что с каждым днем "все сложнее организовать встречу между Украиной и РФ на уровне президентов".
В то же время, он отметил, что с каждым днем "все сложнее организовать встречу между Украиной и РФ на уровне президентов".
Он добавил, что не будет встречаться ни с кем, кроме Путина.
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