Украинский лидер изменил состав СНБО

08:49 05 августа Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский совершил ротацию в составе Совета нацбезопасности и обороны Украины. Соответсвующий указ был обнародован 4 августа.

 
Согласно документу, в персональный состав СНБО вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

В то же время из состава Совета выведены бывший глава СБУ Иван Баканов и экс-генпрокурор Ирина Венедиктова.
 
"Этот Указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в акте.