Украинский лидер изменил состав СНБО

08:49 05 августа Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский совершил ротацию в составе Совета нацбезопасности и обороны Украины. Соответсвующий указ был обнародован 4 августа.

Согласно документу, в персональный состав СНБО вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.



В то же время из состава Совета выведены бывший глава СБУ Иван Баканов и экс-генпрокурор Ирина Венедиктова.