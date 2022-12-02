Украинский лидер анонсировал мощное противодействие планам агрессора

Президент Владимир Зеленский с военными экспертами на заседании Ставки верховного главнокомандующего разработали мощное противодействие планам оккупантов.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам.
Президент отметил, что члены заседания проанализировали намерения оккупантов и подготовили более мощное противодействие этим планам, чем сейчас.
Он добавил, что также готовятся новые решения, чтобы не допустить никакой возможности россии манипулировать внутренней жизнью Украины.
Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения военных и поставки новой техники, боеприпасов.
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