Украинский эвакуационный самолет вылетел в Афганистан

13:59 18 августа Киев, Украина

Из Украины в столицу Афганистана Кабул был отправлен эвакуационный самолет , который ждут более 150 человек, сообщил спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Более 150 украинцев, членов их семей, а также иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Сейчас отрабатывается два плана эвакуации.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал Николенко.

Он указал, что есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Первая - безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов. Вторая - безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты; состоялась также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего", - пояснил спикер МИД.

По словам Николенко, третьей задачей является получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду утром переговорил по телефону с одним из двенадцати украинцев, находящихся на бывшей военной базе близ Кабула. "Граждане заверили, что немедленной угрозы их жизни и здоровью нет. Их состояние удовлетворительное. Они могут свободно передвигаться базой. Наше посольство поддерживает с ними регулярную связь, взаимодействует с причастными сторонами для разблокировки базы и эвакуации. Группа также имеет альтернативный вариант помощи от работодателя", - сказал Николенко.