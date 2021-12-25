Украинский дипломат выпущен из-под стражи ФСБ России

12:33 17 Апрель Киев, Украина

Как уже известно, в Санкт-Петербурге ФСБ России в нарушение дипломатической неприкосновенности задержала украинского консула. Его заподозрили в шпионских действиях. И вот, продержав под стражей несколько часов, сотрудника Генерального консульства Украины отпустили. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.

"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", - отметил Николенко.

Он также заявил, что задержание сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин также заявил сегодня, что задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины является очередной провокацией государства-агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин.

В МИД подтвердили заявление о том, что Украина готовит ответ на действия России.