Украинский дипломат выпущен из-под стражи ФСБ России

Как уже известно, в Санкт-Петербурге ФСБ России в нарушение дипломатической неприкосновенности задержала украинского консула. Его заподозрили в шпионских действиях. И вот, продержав под стражей несколько часов, сотрудника Генерального консульства Украины отпустили. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.
Он также заявил, что задержание сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России.
Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин также заявил сегодня, что задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины является очередной провокацией государства-агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.
В МИД подтвердили заявление о том, что Украина готовит ответ на действия России.
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