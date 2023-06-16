Украинский депутат Трубицын объявлен в розыск по обвинению в коррупции

18:41 30 мая Киев, Украина





Прокурор САП, Николай Карась, в ходе судебного заседания, посвященного делу Трубицына, заявил, что САП узнала о том, что Трубицын покинул территорию Украины 13 мая и до настоящего момента, 30 мая, не вернулся. Именно поэтому САП подала запрос о проведении международного розыска и требовании залога в размере 10,8 млн гривен в пользу государства.



В то же время, в начале заседания, адвокаты Трубицына, Ханин и Иванин, объявили о прекращении своего участия в процессе "в связи с значительными разногласиями с клиентом в подходе к защите".



Суд удовлетворил запрос адвокатов и объявил перерыв до назначения государственного адвоката, поскольку он не смог рассмотреть запрос САП из-за отсутствия адвокатов у Трубицына. Заседание возобновится 5 июня.



Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа", Владислава Трубицына, председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в получении незаконной выгоды в размере 1,39 млн гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала запрос о международном розыске депутата Киевского горсовета по имени Владислав Трубицын, который был обнаружен в взяточничестве. Информация об этом появилась на странице САП в Facebook.Прокурор САП, Николай Карась, в ходе судебного заседания, посвященного делу Трубицына, заявил, что САП узнала о том, что Трубицын покинул территорию Украины 13 мая и до настоящего момента, 30 мая, не вернулся. Именно поэтому САП подала запрос о проведении международного розыска и требовании залога в размере 10,8 млн гривен в пользу государства.В то же время, в начале заседания, адвокаты Трубицына, Ханин и Иванин, объявили о прекращении своего участия в процессе "в связи с значительными разногласиями с клиентом в подходе к защите".Суд удовлетворил запрос адвокатов и объявил перерыв до назначения государственного адвоката, поскольку он не смог рассмотреть запрос САП из-за отсутствия адвокатов у Трубицына. Заседание возобновится 5 июня.Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа", Владислава Трубицына, председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в получении незаконной выгоды в размере 1,39 млн гривен.

Он получил эти деньги от одного из предпринимателей из Киева за победу в электронных торгах на право размещения торговых точек. В настоящее время дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.