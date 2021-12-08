Украинских военнослужащих привлекут к совместным учениям НАТО

18:34 07 Апрель Киев, Украина

В условиях продолжающейся российской агрессии и ее эскалации, для Украины важно стремиться к членству в НАТО, где главный принцип, согласно статьи 5 Вашингтонского договора «Коллективная оборона» - «один за всех и все за одного».
 
В текущем году украинские военные примут участие в семи учениях, которые будут проходить в рамках подготовки войск НАТО. Такие планы озвучили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
 
Как заявил министр обороны Андрей Таран, "нападение на любую из стран - членов рассматривается как нападение на всех".
В планах на 2021 год указаны такие учения:
  • Steadfast Cobalt
  • Ramstein Apex
  • Ramstein Ambition
  • Steadfast Defender
  • Noble Bonus
  • Steadfast Jupiter
  • Steadfast Leda
Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что многолетнее сотрудничество с Альянсом переросло в доверие и готовность задействовать украинских военнослужащих для отработки коллективной обороны.