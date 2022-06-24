Украинских бойцов нужно отводить от Северодонецка - Гайдай
10:04 24 июня Киев, Украина
Украинских бойцов нужно вывести из Северодонецка, так как там бессмысленно находиться.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла", - отметил он.
По его словам, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
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