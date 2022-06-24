Украинских бойцов нужно отводить от Северодонецка - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять измену, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла", - отметил он.