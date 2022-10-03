Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области

12:35 03 октября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины продолжают вести бои, а также закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области.



Об этом рассказала начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона в понедельник, 3 октября.

"Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепление на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки. Мы организовываем эвакуацию. Если люди имеют такую возможность и желание, они могут воспользоваться этой возможностью", - отметила она.

По ее словам, российские захватчики проводят подворовые обходы на временно оккупированных территориях Украины и пытаются найти мужчин призывного возраста.



Гуменюк также добавила, что в Черном море на сегодняшний день бушует шторм, который не позволяет вражеским кораблям приближаться.