Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области
12:35 03 октября Киев, Украина
Вооруженные силы Украины продолжают вести бои, а также закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области.
Об этом рассказала начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона в понедельник, 3 октября.
"Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепление на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки. Мы организовываем эвакуацию. Если люди имеют такую возможность и желание, они могут воспользоваться этой возможностью", - отметила она.
По ее словам, российские захватчики проводят подворовые обходы на временно оккупированных территориях Украины и пытаются найти мужчин призывного возраста.
Гуменюк также добавила, что в Черном море на сегодняшний день бушует шторм, который не позволяет вражеским кораблям приближаться.
"Вражеская группировка состоит из восьми кораблей и катеров, которые скрываются и от шторма, и от наших ракет вдоль побережья Крыма. Сейчас они подтянули две подводные лодки, снаряженные Калибрами. Общее количество ракетоносителей составляет пять единиц - три надводные и две подводные, а это более 30 ракет типа Калибр. А это говорит, что ракетная опасность сохраняется, угроза никуда не делась", - продолжила глава пресс-центра.
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